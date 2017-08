Ecco le prime parole di Joao Cancelo a Inter Channel: "L'Inter rappresenta un passo avanti per la mia carriera, è un club storico, spero di crescere qui e contribuire al progetto nerazzurro. Spero di vincere dei titoli quest'anno e di ambientarmi al più presto. Come detto, cercheremo di lottare per lo scudetto. Mi piace aiutare i compagni, darò tutto per l'inter. Sono convinto di poter fare bene, darò il massimo per questa maglia".