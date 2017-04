L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Antonio Candreva e spiega come l'ex Lazio potrebbe essere decisivo nel derby.



"La classifica della sua Inter non può certo soddisfarlo. Antonio Candreva però insegue Callejon, Birsa e Felipe Anderson nella graduatoria degli assist in campionato (con lui a quota 7 c’è anche il compagno Banega) e nella sua prima stagione milanese è riuscito a segnare in tutte le competizioni in cui è sceso in campo. Da Europa League e Coppa Italia i nerazzurri sono usciti presto e male. In campionato arriva l’ennesima svolta. Dopo un brutto avvio, l’Inter con Pioli sembrava avere trovato la quadra, ma al momento di completare la rimonta si è di nuovo ingolfata. Il derby è l’occasione ideale per ripartire. Soprattutto per chi contro il Milan ha segnato la prima rete (e che rete!) con la nuova maglia in campionato".