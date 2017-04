Il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Veniamo da una settimana bruttissima dopo le sconfitte contro Samp e Crotone. Siamo stati irriconoscibili e non siamo stati all’altezza dell’Inter. Abbiamo rabbia e delusione, ora vogliamo metterla in campo come carica positiva in questa partita importante. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, noi siamo pagati anche per questo. Oggi è una partita fondamentale, cercheremo di giocarla nel migliore dei modi. Il gol dell’andata? Oggi è una partita diversa, partiamo dallo 0-0 e vogliamo vincere. Questo e il derby di Roma sono importantissimi, sono vissuti in maniera diversa, ma sono ugualmente difficili".