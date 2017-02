Antonio Candreva, autore del secondo gol dell'Inter questo pomeriggio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match con l'Empoli: "Volevamo dimostrare ancora una volta che in questo campionato ci siamo, vogliamo far bene, e abbiamo fatto una prestazione di carattere. Siamo tutti importanti, oggi abbiamo dato la dimostrazione che siamo un grande gruppo. La rincorsa? Siamo qui per far bene, per dimostrare i nostri valori, dobbiamo fare la strada su noi stessi"