Candreva rivede il Napoli, squadra contro cui ha già saputo decidere una qualificazione in Champions quando vestiva la maglia della Lazio. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l’esterno cercherà di ripetersi anche in nerazzurro.



“L’assurda morte di Davide Astori ha portato al rinvio del derby, partita in cui Antonio Candreva si esalta. Ma il calendario propone subito all’esterno romano un altro avversario cui lo legano bei ricordi: il Napoli. Intanto perché nella gara d’andata al San Paolo l’azzurro ha sfornato la migliore prestazione da quando veste il nerazzurro. Ma soprattutto perché proprio ai campani Candreva ha realizzato un gol e un assist decisivi per mandare ai preliminari di Champions League la Lazio. Quel 31 maggio 2015, ultima giornata di campionato, in ballo c’era il terzo posto e il gruppo allora allenato da Stefano Pioli vinse 4-2 andando al riposo sul 2-0 grazie a un gol di Parolo (su passaggio di Candreva) e all’acuto in contropiede dello stesso interista. Higuain poi firmò la doppietta del 2-2 ma fallì il rigore del sorpasso. Nel finale decisero Onazi e Klose, spingendo il Napoli in Europa League”.