Il Chelsea è tornato a spingere per Antonio Candreva, profilo molto gradito ad Antonio Conte che lo ha già allenato in Nazionale; l'Inter, però, non ha intenzione di aprire alla cessione dell'ex Lazio prima di aver trovato un sostituto. I nerazzurri hanno individuato in Keita Balde l'uomo perfetto per raccogliere il testimone da Candreva, ma manca ancora l'accordo con Lotito per l'esterno classe '95.