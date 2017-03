Juan Pablo Carrizo, portiere dell'Inter, parla a Inter Channel della prossima sfida con l'Atalanta in campionato: "Sarà importante perché loro sono davanti a noi in classifica in maniera meritata, non è un caso che siano lì. Hanno dimostrato di essere una formazione compatta, che lotta e sa soffrire. Già abbiamo mancato l’occasione della Roma, ed è stato un peccato perché avevamo preparato bene il match poi i gol di Radja Nainggolan l’hanno fatta diventare in salita; questa è la nostra partita, la nostra occasione per il rivale e per noi al fine di dimostrare che possiamo fare il salto di qualità".



Poi, l'argentino ex Lazio, ha una ricetta sul come fare il salto di qualità: "Il salto di qualità si ottiene non solo con l’allenamento, ma stando attenti alle piccole cose: ad esempio, bisogna essere cattivi quando non siamo in possesso palla. Quando hai la palla difendi col pallone, abbiamo giocatori bravi a far girare il pallone e a fare i movimenti giusti. Il problema è quando non abbiamo il pallone: non rientriamo magari con la stessa intensità, i nostri compagni vanno in difficoltà, non arriva la seconda marcatura. Se su una rimessa laterale siamo messi male in campo come domenica scorsa poi fai fallo e prendi gol: lì la colpa è nostra perché abbiamo pensato che su rimessa non ci facevano male, ma non bisogna mai dare nulla di scontato a questi livelli per diventare una squadra importante. Domenica dobbiamo dimostrarlo".