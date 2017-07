domani partirà per la Cina e prenderà il via la tournèe asiatica che dovrà portare introiti e visibilità. Ma nella serata di oggiha chiesto e ottenuto di incontrare gli uomini mercatoIl direttore sportivo, uscito da un ingresso secondario ha bluffato sui giocatori in uscita: "Non c'è nulla di mercato,è stata una cena fra amici.United? No al momento Perisic è un giocatore dell'Inter. Il Siviglia su Jovetic? No, al momento non è una possibilità e resta in nerazzurro"."Non è un problema il mercato. Ci sono situazioni che ci obbligano a far passare dei giorni. Non è mica detto che se gli altri comprano si debba fare una rincorsa ai pezzi in vetrina della bottega più cara. Si aspetta quando c'è una pesca migliore.I direttori sanno operare in base a quelle che sono le tempistiche del mercato. Keita? Bisogna chiederlo ai direttori. Se mi piace l'ho detto a loro, poi vedono loro se c'è la possibilità di chiudere".- Intercettato dal nostro inviato Pasquale Guarro, il responsabile dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, ha confermato gli obiettivi di mercato dell'Inter: "Se arriveranno presto nuovi rinforzi? Non lo so ancora,Mercato bloccato? Ma chi l'ha detto? Io sono stato chiaro, l'Inter lavora.La mia tranquillità dipende dal fatto che lavoro con gruppo importantissimo, l'Inter sarà integrata e la rosa non sarà buttata nel secchio: ci sono calciatori forti, faremo quello che dovremo fare.so quello che faccio, l'ho sempre saputo".(foto getty inter.it) che anche nei giorni scorsi ha preso più volte la parola per ribadire la necessità di rinforzare la rosa nerazzurra,Da Dalbert a Vecino passando ovviamente per Keita Balde.