Marcelo Brozovic salterà il derby e Luciano Spalletti è al lavoro per trovare una valida alternativa al croato dietro le punte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ad oggi il favorito sia Joao Mario.



"Joao Mario è il favorito per sostituirlo contro il Milan nel ruolo di trequartista. Le altre opzioni portano a Eder, all’avanzamento di Borja Valero e all’accentramento di Candreva. Quest’ultima soluzione è legata comunque a Cancelo, da poco tornato in gruppo dopo la distorsione al ginocchio di fine agosto anche se perfetto come esterno offensivo di destra. Va però ricordato che in quella posizione si sa muovere alla grande (in fondo ci ha vinto un Europeo con il Portogallo) anche lo stesso Joao Mario, che potrebbe dunque scambiarsi la posizione durante il derby con Candreva. L’importante sarà occupare nel modo giusto quella zona del campo che Spalletti ritiene vitale per fare male all’avversario".