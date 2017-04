Una sconfitta rischia di aver segnato in maniera definitiva il futuro di Stefanoall'. Quella arrivata lunedì sera, nel posticipo di San Siro contro la Sampdoria. Un'occasione ghiotta per avvicinare il Napoli e continuare a rincorrere il sogno della qualificazione alla prossima Champions League, che i nerazzurri non hanno saputo cogliere. Ora l'allenatore emiliano proverà a raggiungere l'accesso all'Europa dalla porta secondaria, per cui sarà fondamentale il derby di settimana prossima, ma questo traguardo potrebbe non essere sufficiente per guadagnarsi la conferma.e, viste le difficoltà per arrivare all'ex ct della Nazionale , sta ragionando su altri obiettivi., bloccato però dal muro dell'Atletico Madrid e da un contratto in scadenza 2018. Per questo i dirigenti del club di corso Vittorio Emanuele stanno valutando anche altri allenatori con profili simili a quello del Cholo, da, passando perdel Monaco. C'è però un'idea che stuzzica più delle altre l'Inter e, in particolar modo, il direttore sportivo Piero Ausilio. I nerazzurrie stanno pensando di affidare a lui - seguito nei mesi scorsi dal Barcellona e ora possibile successore di Bauza sulla panchina dell'Argentina - il rilancio del prossimo anno. L'Inter aspetta e riflette: se Pioli non dovesse convincere da qui a fine stagione ci potrebbe già essere un'altra svolta.