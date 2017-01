In questi ultimi giorni di mercato l'Inter, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si concentrerà sulle uscite; dopo Miangue, ceduto al Cagliari, sarà la volta di Gnoukouri, ad un passo dall'Udinese, Yao, che è corteggiato dal Palermo, e Biabiany, seguito dal Bologna di Donadoni. Resta poi da risolvere anche la grana Ranocchia che ha estimatori sia in Premier League, con il West Ham in testa, che in Russia, territorio di caccia dello Zenit di Lucescu.