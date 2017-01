Operazione sorpasso. L'Inter ha una grande occasione, vincendo a Palermo avrebbe la possibilità di superare il Milan e continuare la corsa verso la Champions League. Contro i rosanero gli uomini di Pioli cercano la 6a vittoria consecutiva per allungare la striscia positiva. Come scrive La Gazzetta Sportiva l'ex Lazio sta facendo davvero qualcosa di importante, perché l’Inter da due mesi è sul pezzo. Tanto che diversi giocatori sembrano rinati, i nuovi (Gagliardini) si inseriscono subito non solo per meriti propri e si vede finalmente un’anima. Una squadra che ha il giusto atteggiamento, che regala spesso bel gioco, mostrando anche l’umiltà di chi capisce che durante una partita ci sono momenti in cui si prende qualche cazzotto, ma l’importante è non andare al tappeto.



ANSIA - Secondo quanto scrive Tuttosport l'Inter ha lo stress Champions League. La Roma, nell'ultimo campionato, è arrivata terza facendo 80 punti. Con Pioli i nerazzurri viaggiano al ritmo da secondo posto ma non possono staccare la spina. Per centrare l'obiettivo occorre un girone da Juventus oppure da Inter...del Triplete. Calcolatrice alla mano il conto è semplice: per raggiungere gli 80 punti l'Inter dovrà conquistarne 44 nelle prossime 18 giornate, ovvero 2.44 i media.