Inter al lavoro per il riscatto di Rafinha: secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, proseguono i contatti col Barcellona. I nerazzurri puntano allo sconto, per arrivare a 18-20 milioni di euro, i blaugrana non chiudono la porta ma hanno necessità di fare cassa per una campagna acquisti che si prospetta faraonica, in linea come quelle delle ultime stagioni.