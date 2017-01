Torna in campo l'Inter, che alle 20.45, a San Siro, ospita il Chievo nel secondo anticipo della ventesima giornata di Serie A. Appuntamento importante per la squadra di Stefano Pioli, a caccia della quinta vittoria consecutiva che le permetterebbe di raggiungere momentaneamente il Milan al quinto posto in classifica. Di fronte i gialloblù di Rolando Maran, reduci da due sconfitte in campionato e dal ko in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma tranquilli all'undicesimo posto.



LE STATISTICHE - A San Siro l’Inter ha perso solo una volta contro il Chievo in Serie A, nel primo incontro del dicembre 2001: nove vittorie e quattro pareggi da allora. Dall’arrivo di Pioli in panchina, i nerazzurri hanno raccolto 16 punti su 21 disponibili: tra le squadre che hanno giocato tutte le sette partite del parziale, solo il Napoli (17 punti) ha fatto meglio. Il Chievo, invece, non perde tre gare di fila in A da febbraio, quando dopo esser andato ko con Lazio e Juve, venne sconfitto proprio dall’Inter.