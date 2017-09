Intervistato da Gazzetta Tv, l'ex difensore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato del passato e del presente nerazzurro:



“La prima cosa che ho fatto dopo la vittoria del 2010? Andare in bagno a fumarmi una sigaretta. Mou mi chiese se avessi problemi a giocare da ala sinistra, non era un problema, avrei fatto anche il portiere. Siamo andati a giocare a Kiev col coltello in bocca, ci sono episodi che segnano il cammino in Champions. Il più difficile da marcare? Ronaldo, il fenomeno. Spalletti? È la scelta migliore, è lui il vero grande acquisto dell’Inter, visto che non ce ne sono stati tanti.”