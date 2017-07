Cinque nomi per il centrocampo dell'Inter, Spalletti valuterà le candidature e poi ne sceglierà solo due. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Walter Sabatini e Piero Ausilio hanno già sul tavolo varie candidature. Borja Valero a parte (lo spagnolo dovrebbe arrivare in tempo per l’inizio del ritiro, in programma giovedì), saranno due gli innesti a centrocampo, gente di gamba, dalla corsa facile, forte fisicamente. La prima lista comprende cinque nomi piuttosto prestigiosi. Sul podio ci sono Arturo Vidal, Radja Nainggolan e Naby Keita, poi Fabinho e Krichowiak".