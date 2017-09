L'lavora al futuro. Dopo un'estate che non ha portato in nerazzurri i campioni sperati a giugno - e in attesa dello "sblocco" agli investimenti cinesi all'estero, atteso per fine ottobre - il club di corso Vittorio Emanuele pensa a blindare i suoi campioni. E dopo aver annunciato venerdì scorso il, il cui ingaggio è stato portato a 4,6 milioni di euro a stagione più bonus, oraEmergono oggi nuovi dettagli sul piano dell'Inter per tenersi ancora più stretto il bomber argentino. Come riporta Libero, a Icardi verrà offerto unnetti l'anno, con in più il. Verrà poi rivista ritoccata anche lapresente nell'attuale contratto, del valore di 110 milioni, attivabile solo per il mercato estero ed entro ogni 15 luglio. L'idea è quella di alzarla a(il caso Neymar insegna...) e di renderla