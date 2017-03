Dall'edizione odierna de "Il Messaggero" arriva una clamorosa indiscrezione di mercato, secondo cui Inter e Fiorentina sarebbero già d'accordo per il passaggio di Federico Bernardeschi in nerazzurro.



"Stretta di mano Suning-Della Valle per 40 milioni: i tifosi viola si rassegnino, Bernardeschi a giugno sarà un giocatore dell’Inter. E’ tutto fatto, c’è anche l’accordo col manager Bozzo. Dopo ripetuti tentativi nerazzurri, la Fiorentina è pronta a cedere il suo numero 10, ma a stringere un patto coi cinesi per diritti d’immagine del calciatore in Oriente. Era dai tempi di Toldo che i due club non chiudevano un affare tale, così l’Inter s’aggiudica il primo derby d’Italia del prossimo mercato: c’era anche la Juve sul jolly d’attacco italiano, Marotta beffato sul tempo. Anche grazie all’intermediazione di Ramadani, agente di Perisic e Handanovic, che dovrà poi risolvere la questione Jovetic, attualmente in prestito al Siviglia".