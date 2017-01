Andrea Pinamonti è ormai aggregato in pianta stabile alla prima squadra, così l'Inter ha operato sul mercato per trovare il suo sostituto in Primavera. Dal Como arriva l'attaccante Christian Mutton, anche lui, come Pinamonti, classe '99. Sul calciatore era forte anche l'interesse dell'Atalanta, ma in mattinata l'Inter ha chiuso la trattativa e lunedì Mutton si sottoporrà alle visite mediche.