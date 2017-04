Rischia seriamente di sfumare uno dei primi colpi che il ds Piero Ausilio aveva messo nel mirino per rinnovare l'Inter. Il terzino mancino del Wolfsburg, Ricardo Rodriguez, è stato trattato dall'Inter nei mesi scorsi con insistenza fino ad avere la disponibilità del giocatore, ideale per il piano nerazzurro; ma il no del Wolfsburg a uno sconto sulla clausola (22 milioni) ha frenato tutto. L'Inter adesso si è attivata su altri profili (tra cui Samir), ma rischia davvero di perdere un terzino di valore internazionale come Rodriguez.



INSERIMENTO SCHALKE - Sul laterale svizzero infatti si è inserito lo Schalke 04, pronto ad investire pesantemente su un terzino sinistro dopo l'addio di Kolasinac, pronto a legarsi all'Arsenal. E così, Ricardo può diventare il primo nome sulla lista. Con l'Inter che rischia di veder sfumare un obiettivo concreto, vicino, poi congelato...