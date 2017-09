L’Inter sta subendo passivamente le scelte in campo economico interno ed esterno del governo cinese. E' questa la verità raccontata da Repubblica che evidenzia come le aziende così strettamente legate al partito comunista guidato da Xi Jingping, come ad esempio Suning, siano condizionato al 100% dall'operato del governo. Ma oltre a questo c'è di più perchè negli accordi sottoscritti al momento dell'acquisizione dell'Inter da parte del patron Zhang Jindong sono stati fissati dei paletti anche per poter operare sul mercato.



OPERAZIONI BLOCCATE - Si tratta di limiti di spesa e potere di firma entro cui i dirigenti "italiani" dell'Inter possono operare. Senza l'ok di Suning l'amministratore delegato Antonello e il direttore generale Gardini non hanno poteri di firma per operazioni di mercato superiori a 20 milioni di euro.



SUNING DECIDE - Per quelle fino a 40 milioni, infatti, serve la firma almeno di Steven Zhang il figlio 25enne del patron di Suning, Zhang Jindong che, invece, è chiamato ad esprimersi per tutte quelle operazioni superiori ai 40 milioni. Un iter burocratico che non aiuta il lavoro del duo Ausilio-Sabatini a cui vanno aggiunte le difficoltà imposte dal momento storico della Cina. Ci sarà la svolta in vista di gennaio?