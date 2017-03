Il processo di italianizzazione dell'Inter sta facendo grandi passi in avanti e non si fermerà in vista della prossima estate. Il club nerazzurro è infatti, insieme alla Juventus, il club con più calciatori convocati (4) da Giampiero Ventura in vista delle prossime partite della Nazionale italiana. Eder, D'Ambrosio, Candreva e Gagliardini sono gli azzurri convocati da Ventura, che pareggiano i vari Buffon, Barzagli, Bonucci e Rugani convocati per i bianconeri.