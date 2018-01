Con l'arrivo di Suning, tanti tifosi dell'Inter speravano di aver trovato in Zhang Jindong un nuovo magnate del calcio, in stile Massimo Moratti. Oppure, per restare ai giorni nostri, in stile Al Khelaifi. Non è andata così, almeno per il momento. Complici il fair play finanziario e le restrizioni agli investimenti sul calcio decise dal governo cinese, l'Inter attuale non sta seguendo le orme di quella morattiana.



C'ERA UNA VOLTA MORATTI - Là dove non si badava a spese, ora si fa di conto; là dove si rinnovavano contratti per riconoscenza, ora non si guarda in faccia a nessuno; là dove non si vendevano mai i migliori (unica eccezione, Ibrahimovic, ma prendendo Eto'o), ora si mettono clausole rescissorie. L'Inter cinese è meno emozionale e più razionale dell'Inter di Moratti. E' un'Inter, volente o nolente, molto più attenta ai bilanci. E' un'Inter, in definitiva, molto più simile alla... Juventus.



COME LA JUVE - Da anni il club bianconero ha imparato a vivere con le sue finanze, senza ricapitalizzazioni da parte della proprietà. E da anni, partendo da Vieri e finendo con Bonucci, attraverso Zidane e Pogba, ha abituato i suoi tifosi a vendere la gioielleria di casa. Vendere per rinnovarsi e restare ai vertici.



CLAUSOLA ICARDI - L'Inter di Zhang Jindong, che ha messo una clausola (valida solo per l'estero e solo dal 1° al 15 giugno) di 110 milioni di euro su Mauro Icardi (ora in vacanza, nella foto Instagram postata Wanda Nara), sembra viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Lo impongono la logica e le condizioni attuali della Serie A, campionato di passaggio per i grandi calciatori. Se non ci saranno colpi di scena 'alla Moratti', l'Inter cinese per rinforzare la squadra sarà costretta a vendere l'oro di casa, come fa la Juve. E se non sarà Icardi (obiettivo del Real Madrid, ), sarà uno fra Skriniar e Perisic.