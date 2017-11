L’Inter di Luciano Spalletti può essere rinforzata a gennaio, ma quello invernale non sarà un mercato semplice da gestire per Ausilio e Sabatini, sempre alle prese con il Fair Play Finanziario e le restrizioni dalla Cina, che non ha ancora aperto i rubinetti per gli investimenti all’estero. Sarà necessario bilanciare acquisti e cessioni, con gli uomini mercato attenti alle indicazioni del tecnico toscano, che in queste giornate di campionato ha già chiarito quelli che inizialmente si presentavano come equivoci. A partire da Joao Mario, che la società di corso Vittorio Emanuele ha provato a rilanciare, senza ricevere in cambio le giuste risposte.



PASTORE VUOLE L'ITALIA - L’idea di uno scambio con il PSG tra il portoghese e l’argentino è reale, ma al momento i francesi sono fermi sulla propria posizione di non cedere in prestito il proprio calciatore. Pastore, invece, vuole giocare con continuità per guadagnarsi i Mondiali e sogna di trasferirsi nuovamente in Italia. Emery, alle prese con una marcata abbondanza in attacco, non gli garantisce una maglia da titolare né un minutaggio adeguato e questo ovviamente non va bene all’ex Palermo, che potrebbe forzare la mano con il PSG. Mercoledì i francesi saranno impegnati in Champions League contro il Celtic e Pastore si aspetta di giocare. Non dovesse accadere, potrebbe essere la famosa goccia che fa traboccare il vaso, con la conseguente frattura tra calciatore e società.



RAMIRES PIU' VICINO - Più semplice la pista che porta a Ramires, che si allena a Londra per trovare la condizione migliore dopo l’infortunio. Tra Inter e Jiangsu la collaborazione è totale e il centrocampista brasiliano brama il ritorno in Europa, dove anche la sua famiglia vorrebbe tornare. A tal proposito, entro la metà di dicembre, tutto dovrebbe divenire più chiaro.