La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Stefano Pioli e spiega come il tecnico emiliano abbia saputo ricostruire un'Inter trovata in macerie.



"Fu proprio la Samp, il 30 ottobre scorso, a firmare la condanna di Frank de Boer: un gol di Fabio Quagliarella a Marassi fece scattare il casting allenatore in casa Inter; alla fine la spuntò Pioli sullo spagnolo Marcelino e su Zola. Col Crotone andò in panchina Stefano Vecchi, tecnico della Primavera, poi iniziò l’era del tecnico emiliano: diciassette gare di campionato per l’attuale tecnico nerazzurro, ben dodici le vittorie, quindi due pareggi e tre sconfitte (Napoli, Juve e Roma). Una marcia che ha riportato l’Inter in zona Coppe, un lavoro generale importante anche a livello economico: recuperati, per esempio, i vari Kondogbia, Murillo e Brozovic, oggi di nuovo uomini mercato di un certo peso. Un girone dopo, la squadra ha quindi trovato punti, gioco, sorrisi e compattezza. Ha ragione Pioli: la base tecnica è solida, di ottimo livello, un perfetto trampolino di lancio per la prossima stagione. Ha raccolto macerie Stefano, e in poco più di cinque mesi ha edificato una struttura già parecchio competitiva, motivando ulteriormente una proprietà ambiziosa, intelligente e davvero ricca. Suning sta ribaltando la società e promette un mercato top in estate: nel 2017-2018 si punta allo scudetto nella Milano nerazzurra, e Pioli si sente pronto al salto di qualità".