Il corteggiamento è stato lungo, ma dopo molte riflessioni, l’Inter ha deciso di abbandonare la pista che porta a Domenico Berardi. Questo è quanto appreso da Calciomercato.com, che ha avuto modo di appurare come le esigenze della società di corso Vittorio Emanuele abbiano bruscamente interrotto il sentiero che avrebbe portato all’attaccante neroverde.



CANDREVA BLOCCA BERARDI - Luciano Spalletti ritiene necessario concentrarsi su altre priorità: sì all’esterno d’attacco, ma solo se dovesse partire Perisic, e comunque, in quel caso, i nerazzurri cercherebbero un elemento in grado di operare sulla corsia sinistra. Questo perché sul versante opposto c’è Antonio Candreva, sui cui l’Inter intende puntare anche la prossima stagione. Il tecnico toscano è convinto che con il giusto inquadramento tattico, anche l’ex esterno della Lazio possa rendere molto di più rispetto all’ultimo campionato.



LO SCENARIO IMPROBABILE - Ecco perché non ha più trovato alcuno sbocco la trattativa tra Inter e Sassuolo per Domenico Berardi. Anche perché Squinzi continua a sparare alto: la richiesta del club neroverde per l’attaccante calabrese non scende sotto i 35 milioni di euro, cifra che l’Inter ritiene eccessiva. Le cose potrebbero cambiare solo nel caso il club di corso Vittorio Emanuele dovesse ricevere offerte per Antonio Candreva: i nerazzurri ritengono affidabile ma non incedibile l’esterno della Nazionale. Per lasciarlo partire servono almeno 18 milioni di euro. Ma ad oggi questo è uno scenario molto improbabile.