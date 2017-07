Non solo Borja Valero, l'Inter tenta almeno un altro colpo a centrocampo. Il 30 giugno è passato, i conti sotto la lente d'ingrandimento della Fifa sono stati messi a posto e ora la proprietà Suning può soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, ambizioso così come è ambiziosa la proprietà nerazzurra. E se per lo spagnolo della Fiorentina sembra tutto definito, la coppia Sabatini-Ausilio studia il grande nome da regalare al tecnico e alla piazza.



VIDAL O NAINGGOLAN - Due sono i nomi che stuzzicano l'Inter: il primo, è noto, è quello di Radja Nainggolan, con la Roma che deve aprire a un'eventuale cessione; il secondo, a sorpresa, è quello di Arturo Vidal. Vecchio pallino di Sabatini, il cileno ex Juve è un obiettivo difficile ma non impossibile: come scrive la Gazzetta dello Sport, qualche sondaggio da parte della società nerazzurra con il Bayern dell'"interista" Rummenigge è già stato fatto. I bavaresi hanno acquistato Tolisso, molto simile per caratteristiche al cileno, che reputa la sua esperienza in Germania finita. Esperienza, corsa, grinta e personalità: Vidal nei pensieri dell'Inter, che aspetta alla finestra l'evolversi della situazione.