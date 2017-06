L'Inter non molla Andrea Conti. Il terzino destro dell'Atalanta è al centro di un derby di mercato accesissimo in cui il Milan è in grande vantaggio. Il laterale classe '94 ha già un principio di accordo con il ds Massimiliano Mirabelli, ma nella serata di oggi, dalla Cina è arrivato un fortissimo rilancio del duo Sabatini-Ausilio.



L'INTER AL SORPASSO - Walter Sabatini ha infatti contattato telefonicamente l'agente del giocatore chiedendo di aspettare la serata di venerdì per chiudere l'accordo definitivo con il Milan. L'Inter, secondo Sportitalia, è infatti pronta a rilanciare per Conti, ma dovrà prima presentare ufficialmente Luciano Spalletti e solo al ritorno in Italia, nella serata di venerdì, incontrerà gli agenti di Conti per presentare la nuova offerta.



LE CIFRE - L'Atalanta continua a chieder 25 milioni di euro per Conti, ma è disposta ad accettare pagamenti dilazionati come successo per Kessie e Gagliardini. La palla ora passa al giocatore che domani, quando incontrerà il Milan è chiamato a prendere tempo per poter ascoltare a fine settimana anche l'offerte nerazzurra.