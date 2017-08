L'Inter sta cercando un difensore centrale sul mercato. Con Murillo destinato al Valencia e Ranocchia verso il ritorno in Inghilterra, in squadra non rimarrebbero più alternative alla coppia titolare Skriniar-Miranda. Il Manchester City non ha ancora dato il via libera al prestito di Mangala, così per i nerazzurri spunta un nome nuovo dall'Inghilterra.



CONTATTO CON MUSTAFI - Secondo Sky, nelle ultime ore gli uomini mercato dell'Inter hanno contattato Mustafi. Il 25enne nazionale tedesco ex Sampdoria è sotto contratto fino al 2021 con l'Arsenal, che lo ha acquistato l'anno scorso dal Valencia per ben 41 milioni di euro.