Un pranzo, dal quale potrebbe uscire il terzino del futuro. Oggi Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter ha incontrato in un noto ristorante del centro dei Milano Mino Raiola, agente tra gli altri di Balotelli, Pogba, Ibrahimovic e Donnarumma, che ha nella sua scuderia anche Kenny Tete. Il terzino sinistro classe 1995, nato ad Amsterdam, è legato all'Ajax fino al 2018 e salvo sorprese nelle prossime settimane lascerà l'Olanda. L'opzione Inter, dopo il pranzo odierno, va tenuta in seria considerazione, come riporta Sky Sport il club nerazzurro è a caccia di un esterno di difesa e considera Tete prioritario a Karsdorp. Il diretto interessato nei giorni scorsi ha detto no all'offerta del West Bromwich, vuole l'Italia e l'Inter è una destinazione gradita. La trattativa è partita, ma la fumata bianca è ancora lontana.