Sono giorni in cui ci si interroga circa il futuro di Antonio Conte: proseguirà la propria avventura al Chelsea o lascerà la Premier per tornare in Italia? Qualche organo di stampa ha parlato di alcuni contatti tra l’ex Juventus ed emissari del gruppo Suning, sottolineando la volontà di Zhang Jindong di affidare proprio a Conte la panchina nerazzurra, ovviamente senza badare a spese.Ma a quanto pare, i progetti che il numero uno di Suning ha legato ad Antonio Conte non sembrano destinati a decollare, come ieri anticipato da Calciomercato.com . A confermarlo è anche la testata giornalistica catalana “Sport”: “Secondo una fonte vicina al Chelsea, Conte avrebbe rifiutato l’offerta dell’Inter, sostenendo di sentirsi parte del progetto da poco sposato in Inghilterra, dicendosi voglioso di lottare per i vertici europei nei prossimi tre anni”.