Il futuro prossimo di Luiz Gustavo potrebbe essere in Italia: il centrocampista del Wolfsburg è corteggiato da due big di Serie A come Juventus e Inter. I nerazzurri però, come riportato da Sportmediaset, sono nettamente in vantaggio nella trattativa per l'acquisto del brasiliano. Un affare che potrebbe essere sbloccato dalla possibile partenza di Ever Banega in direzione Cina: sull'ex Siviglia è forte l'interesse dell'Hebei Fortune allenato da Pellegrini.