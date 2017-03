L'edizione odierna del Corriere della Sera non ha dubbi: i contatti tra l'Inter e Antonio Conte sono continui e sarebbero iniziati in autunno.



"Sotto la Madonnina la situazione è fluida. Vero è che Stefano Pioli ha dato stabilità all’Inter, dopo il tragico avvio di stagione contrassegnato dal duo Mancini-De Boer. Però senza un piazzamento in Champions, dopo essere stato scelto dall’anima italiana del club, non sarà scontato ottenere dalla proprietà cinese la riconferma. Ecco perché i contatti fra i nerazzurri e l’entourage di Antonio Conte sono continui: iniziati in autunno quando il Chelsea faticava a decollare in Premier, non si sono interrotti. Certo, davanti alla prospettiva di disputare la Champions il prossimo anno, non sarebbe indolore salutare Stamford Bridge. Ma l’Inter pressa e l’ambientamento a Londra dell’ex c.t. non è ottimale".