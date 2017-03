In occasione di Inter-Atalanta il tecnico nerazzurro Stefano Pioli ha ricevuto alcuni cori in suo onore, dopo lo splendido primo tempo dei nerazzurri: più volte dalla Curva Nord e dal resto dello stadio si è alzato il coro “Noi vogliamo Stefano Pioli”. Le voci su un suo sostituto sono sempre più insistenti, ma la curva ha deciso di schierarsi dalla parte dell’attuale tecnico nerazzurro: gli interisti credono che Pioli sia l'uomo giusto per riportare l’Inter ai livelli di un tempo.



E' una delle prime volte nella storia che la parte più calda del tifo interista caldeggia così la riconferma di un allenatore: che serva ad allontanare il nome di Simeone, indicato come possibile successore a giugno?