Continua la rincorsa dell'Inter ad un piazzamento in Champions League e con essa continua anche la speranza di un budget importante da poter utilizzare nel prossimo mercato estivo dove il club nerazzurro è alla ricerca di un colpo giovane ma di grande prospettiva e dal sicuro valore a centrocampo. Sono ancora 3 i profili seguiti con grande attenzione dal direttore sportivo Piero Ausilio: Bryan Cristante, Nicolò Barella e Lucas Torreira.



SCOUT ALL'OPERA - Osservatori nerazzurri sono infatti costantemente al seguito dei talenti rispettivamente di Atalanta, Cagliari e Sampdoria e anche nell'ultima giornata di campionato sono arrivate relazioni positive soprattutto per Torreira, positivissimo nel derby e vecchio pallino del tecnico Luciano Spalletti a cui un regista puro manca in rosa.



LA SCELTA - Se Torreira rappresenta l'alternativa più economica fra i tre, data la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ad oggi è il Napoli il club più avanti di tutti nei contatti con il suo entourage che ha già strappato un principio di accordo economico. Il preferito dell'intero staff nerazzurro è quindi Nicolò Barella con la richiesta del Cagliari che è però oggi superiore ai 40 milioni, troppi per le finanze nerazzurre. La scelta finale, quindi, potrebbe premiare ancora una volta gli ottimi rapporti che legano l'Inter all'Atalanta. La possibilità di dilazionare i pagamenti, le continue cene di Steven Zhang con i dirigenti bergamaschi spingono quindi per Bryan Cristante su cui però c'è la concorrenza della Juventus. Questione di scelte, ma la Champions può cambiare tutto.