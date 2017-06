Improvviso stop nella trattativa tra Inter e Pescara per Mamadou Coulibaly. L'incontro di oggi in sede è probabilmente servito ai nerazzurri per capire le intenzioni del ragazzo classe '99, che i Ausilio e Sabatini avrebbero messo a disposizione di Stefano Vecchi per la squadra Primavera.



GELO TRA LE PARTI - Ipotesi poco gradita a Coulibaly, che dopo l'esordio in Serie A preferirebbe rimanere tra i professionisti per non compiere quello che secondo lui sarebbe un passo indietro per la propria carriera. Al momento tra l'Inter e il giocatore c'è gelo, ma le parti potrebbero riaggiornarsi nei prossimi giorni. La porta non è ancora chiusa del tutto, ma al momento c'è molta distanza. In serata il suo agente Donato Di Campli ha confermato: "Non è fatta".



ECCO PESCHETOLA - Ma Coulibaly a parte, Inter e Pescara chiudono il secondo accordo degli ultimi giorni. Oltre al centrocampista Marco Pompetti (classe 2000), arriverà in nerazzurro anche l'attaccante Lorenzo Peschetola, giovane prospetto del 2003.