Inter-Crotone 1-1



Marcatori: Eder (I); Barberis (C)



Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert (dal 74’ Cancelo); Vecino, Borja Valero, Brozovic (dal 77’ Karamoh); Candreva (dal 64’ Rafinha), Eder, Perisic



Crotone: Cordaz; Martella (dal 58’ Pavlovic), Capuano, Ceccherini, Faraoni (dal’85’ Simic); Benali, Mandragora, Barberis; Nalini, Trotta (dal 77’ Stoian), Ricci



Ammoniti: Mandragora (C), Eder (I), Benali (C), Ricci (C)



Espulsi



Arbitro: Daniele Orsarto (della Sezione di Schio)