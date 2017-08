"Lunedì appuntamento del d.s. Ursino sia con l’Inter per il prestito di Pinamonti che con la Roma per sbloccare Tumminello (c’è anche il Benevento). Si valuta pure il profilo di Söderlund (Saint Etienne) su cui c’è anche il Benevento". Come conferma La Gazzetta dello Sport, quindi, il Crotone può chiudere con i nerazzurri per il giovane attaccante del settore giovanile dell'Inter.