Secondo atto della 23esima giornata di Serie A, in campo Inter e Crotone. Opta presenta così la partita: Nei soli tre precedenti in Serie A, l’Inter ha collezionato due vittorie ed una sconfitta contro il Crotone. Dopo aver vinto sette delle prime otto partite casalinghe giocate in questo campionato (1N), i nerazzurri hanno ottenuto una sconfitta e due pareggi nei più recenti incontri giocati a San Siro. Se non dovesse vincere, l’Inter (cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette) eguagliarebbe la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A (otto di fila), registrata in cinque occasioni (la più recente nella scorsa stagione).



L’Inter nelle ultime sette giornate di campionato ha registrato una percentuale realizzativa del 5%; era del 17% nelle prime 15 giornate. Il Crotone ha segnato esattamente tre reti in due delle ultime sei trasferte giocate in campionato; nelle rimanenti quattro però i calabresi hanno realizzato un solo gol. Anche contro il Cagliari, il Crotone ha subito gol da palla inattiva: sono ora 15 le reti subite dai calabresi in questa situazione di gioco, più di qualsiasi altra formazione in questa Serie A. Sfida tra la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (Inter, otto reti) e l’unica a non averne ancora realizzati con questo fondamentale.



L’attuale allenatore del Crotone, Walter Zenga, ha vestito la maglia dell’Inter tra il 1982 e il 1994 - da allenatore non ha mai sconfitto i nerazzurri in Serie A: tre sconfitte e un pareggio. Ivan Perisic non ha segnato nelle ultime sette presenze in Serie A: è il suo digiuno più lungo da gennaio 2016; al Crotone il croato ha realizzato due reti in tre gare di Serie A. Nessun giocatore ha effettuato più cross (inclusi corner) riusciti di Federico Ricci nel 22° turno di Serie A (quattro).