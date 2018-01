Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, parla a InterTV dopo il pareggio con la Spal: "Resta tanta amarezza. Bisogna fare di più. Affronteremo già da martedì, guardandoci in faccia, i problemi di questo ultimo mese e mezzo. Provando poi a dare subito una risposta sabato sera. Non eravamo fenomeni prima, non siamo fuori dalla Champions adesso. Ce la lotteremo con le altre due pretendenti per il 3° e 4° posto, provando a spuntarla. L'infortunio? Per tornare prima, si fa il doppio della fatica. Io e Miranda abbiamo rinunciato alle vacanze proprio per accelerare. Stiamo bene in questo gruppo, ma staremmo meglio in caso di vittoria. Mi serve solo ritrovare un po' la condizione. Io a destra e Cancelo a sinistra? Entrambi siamo disponibili per giocare tanto a destra quanto a sinistra. Spalletti ci aveva anche avvisato che avrebbe potuto scambiarci durante il match. Non dobbiamo accontentarci e chiudere le partite. Anche con la Roma, dopo l'1-1 dovevamo cercare il vantaggio. Ci è mancata la voglia, la consapevolezza di fare il 2-0