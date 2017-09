Dopo essersi sentito dire per mesi che l'Inter aveva bisogno urgentemente di rinforzi sulle corsie esterne, che i terzini fossero l'anello debole della rosa e aver assistito agli arrivi di Dalbert da una parte e Cancelo dall'altra, deve essere scattato qualcosa nella testa di Danilo D'Amborsio. L'esterno campano è una delle note più liete dell'inizio di stagione della formazione nerazzurra, rilanciato a tal punto da Luciano Spalletti da meritarsi anche la chiamata in Nazionale del suo mentore al Torino Giampiero Ventura. Un rilancio in pieno stile, certificato anche dall'assist per il bellissimo gol di Perisic contro la Spal.



BUONO ANCHE COME CENTRALE - La società aveva già confermato la fiducia in D'Ambrosio rinnovandogli il contratto fino a giugno 2021 e ora il campo sta confermando la bontà della sceltà effettuata dalla dirigenza dell'Inter. L'infortunio col Portogallo di Cancelo, unito ai fisiologici tempi di adattamento al calcio italiano dei quali dovrà tenere considerazione Spalletti per inserirlo al meglio nei meccanismi della squadra, sono un ulteriore assist per il numero 33 per consolidare le gerarchie presenti attualmente nella testa del tecnico di Certaldo. E, considerando che dal mercato non è arrivato quel difensore centrale che si alternasse ai titolari Skriniar e Miranda, proprio D'Ambrosio, che ha giocato con Pioli in mezzo in situazioni di emergenza, può essere una preziosa opzione in più.



CHANCE NAZIONALE - Imprescindibile nell'Inter di oggi, ma giocatore potenzialmente molto prezioso anche in chiave azzurra, qualora i ragazzi di Ventura riuscissero a riprendersi dalle deludenti esibizioni contro Spagna e Israele e facessero valere il ruolo di favorita nei play-off di novembre per andare al Mondiale di Russia. Sia nell'eventualità di un'Italia schierata con la difesa a 4 che a 3, l'ex calciatore del Torino può rappresentare una soluzione molto più affidabile di quanto non si possa pensare, considerando che Darmian continua a non essere un titolare indiscusso nel Manchester United e che Conti e Zappacosta, che dovranno ritagliarsi uno spazio importanti in realtà competitive come Milan e Chelsea, offrono oggi più garanzie in fase di spinta che sotto il profilo difensivo. Tra Inter e Nazionale, è un nuovo D'Ambrosio.