Al termine di Torino-Inter il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha parlato a Sky Sport: "Il pari di oggi ci va stretto e macchia un po' la mia convocazione in azzurro, per la quale ringrazio tutti i miei compagni, sono felicissimo per la chiamata di Ventura. La partita? Sapevamo che il Torino avrebbe messo grande pressione, ma siamo stati bravi anche a rimontare e crederci fino alla fine. Peccato non aver sfruttato le tante palle-gol nel finale. Il terzo posto? Ci crediamo ancora, nonostante il pari che complica la situazione. Ma siamo obbligati a crederci. Resta l'amaro in bocca per oggi".