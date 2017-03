Il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha dichiarato a Inter Channel: "Ringrazio il ct Ventura per avermi dato l'opportunità, ma anche Pioli e i miei compagni perché è grazie a loro che ho ottenuto la maglia della Nazionale. E' una bella soddisfazione, esserci e sapere di poter dare il proprio contributo. Ora sta a me tramite le prestazioni con la maglia nerazzurra di poter dimostrare di meritare più spazio in Nazionale".



"Lunedì sera a San Siro arriva la Sampdoria e lo stadio pieno è uno stimolo in più, questo ci fa capire che se continuiamo a giocare come stiamo facendo, con determinazione, fame e voglia i tifosi ci acclamano, ci vogliono bene e ci sostengono perché vogliono vedere la maglia sudata, ed è quello che cercheremo di fare da qui fino alla fine del campionato".