Intervistato da Premium, l'esterno nerazzurro, Danilo D'Ambrosio, ha parlato degli obiettivi dell'Inter.



“Juventus e Napoli sono sicuramente favorite per lo scudetto. Per noi è vietato parlarne perché siamo realisti, non scaramantici. C’è un percorso da fare, se ad aprile saremo ancora in questa situazione di classifica allora se ne potrà parlare. Il segreto è non mollare per tutta la partita, soprattutto per quanto fatto contro la Sampdoria, sarebbe stato un vero peccato perdere due punti. Verona è una gara che decideremo noi se sarà facile o difficile: con lo spirito giusto riusciremo ad ottenere i tre punti. Sarà il mister a scegliere la formazione. Una pecca avuta fino ad ora è che non siamo riusciti mai ad essere costanti. Con Candreva ci troviamo bene, ma è l’insieme che sta facendo bene: tutti sappiamo cosa vogliamo e cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi. Il nostro scudetto è la Champions, se a due-tre partite dal termine saremo ancora in questa posizione, allora si potrà parlare di altro”.