Dopo l'annuncio ufficiale del suo rinnovo fino al 2021, Danilo D'Ambrosio ha parlato a Inter Channel: "È motivo d'orgoglio, far parte di questa famiglia è un onore. Ringrazio la società, Ausilio, Pioli e i miei compagni di squadra. Penso a migliorarmi sempre in allenamento. Fino al 2021 ci saranno ancora tante partite, presenze, magari gol. Spero che, a prescindere da me, l'Inter possa tornare ad alzare dei trofei. Il Crotone? Dobbiamo ripartire, la sconfitta con la Sampdoria ci ha fatto male e vogliamo ripartire subito. Dopo il Crotone ci sarà una partita come il derby e vogliamo arrivarci con una vittoria".