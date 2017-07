Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport della prossima stagione dei nerazzurri e del nuovo tecnico, Luciano Spalletti: ''Dopo le vacanze c'è voglia di ricominciare. Bisogna cancellare quelle che di negativo c'è stato per riportare l'Inter in alto in classifica. Spalletti? Non ha parlato singolarmente, ha parlato con il gruppo. Mi ha fatto un'ottima impressione: sa cosa vuole, ha ottime idee. È un allenatore competente ma la differenza dobbiamo farla noi: abbiamo le principali colpe e dobbiamo riscattarci da tutto. Borja Valero? E’ un giocatore di qualità, tatticamente intelligente. Conosce benissimo il calcio italiano e potrà darci una grande mano. Suning ha grandi ambizioni. Il presidente ha tanta voglia di fare bene. Mondiale e Champions con l'Inter? Cercherò di migliorare rispetto alla passata stagione''.