Il 30 giugno è arrivato, e l'Inter ha trovato il tesoretto da presentare all'Uefa, quei 30 milioni di euro per il Fair Play Finanziario: come riporta Sky Sport, il tesoretto è stato creato grazie a Dimarco al Sion per 4 milioni, Gravillon al Benevento per 1,5 milioni, Miangue al Cagliari per 3,5 milioni, Eguelfi all'Atalanta per 1,5 milioni, Banega per 9 milioni al Siviglia e Caprari alla Sampdoria per 15 milioni