L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Stefano Pioli e spiega come da corso Vittorio Emanuele tutti confermino il tecnico, a prescindere dalla qualificazione in Champions.



"Suning si aspetta un segnale importante e soprattutto vuole che nessuno molli adesso che la strada verso la Champions è diventata ancora più in salita. Nel suo messaggio di auguri per il padre, ieri Steven Zhang indirettamente lo ha confermato scrivendo su Instagram: «Non ti deluderò mai». E’ lui il garante dell’investimento fatto sull’Inter dal colosso di Nanchino, colui che sta guidando la società. Pioli fa parte a pieno titolo del progetto e in corso Vittorio Emanuele assicurano che anche in caso di mancata qualificazione alla Champions, il tecnico resterà al suo posto la prossima stagione. Le voci su Conte e Simeone, però, continuano a circolare e per tenerle lontane l’ex allenatore della Lazio deve chiudere il campionato nel miglior modo possibile evitando quegli errori che ieri, attraverso Instagram, Gagliardini ha denunciato nuovamente. «Dispiace non aver portato a casa i 3 punti, troppi errori non da noi», ha scritto il centrocampista ex Atalanta, per la prima volta opaco da quando è arrivato a Milano. Dopo l’avventura in Nazionale, l’Inter si aspetta molto anche da lui per la volata finale".