Ricardo Rodriguez, Darmian, Semedo e non solo. L'Inter continua a monitorare il mercato dei terzini e, sebbene il budget di gennaio difficilmente consentirà al ds Piero Ausilio di completare un colpo importante nel reparto, a giugno Suning potrà operare con maggiore disponibilità economica e rinforzare il comparto difensivo che più ha creato problemi di gestione negli ultimi 4 anni.



IL CAMBIO MODULO - Con il passaggio al 3-4-2-1, Stefano Pioli ha di fatto dato la possibilità a Perisic e Candreva di alternarsi nel ruolo di fluidificante di fascia, togliendo spazio ai 5 giocatori già presenti in rosa. D'ambrosio si è "riciclato" nel ruolo di difensore centrale mentre il solo Ansaldi è considerato titolare inamovibile del ruolo.



DA D'AMBROSIO AD ANSALDI, I 5 IN ROSA - Il mercato di gennaio consentirà all'Inter di valutare l'addio, anche in prestito di almeno due dei 5 esterni presenti in rosa. Il giovane Senna Miangue è indirizzato verso un prestito al Cagliari, mentre sono tante le pretendenti per Davide Santon il cui rendimento è da tempo condizionato da una precaria salute fisica. Per Nagatomo c'è stata una richiesta proveniente dal Burnley, ma il mercato giapponese è ritenuto ancora troppo importante strategicamente da Suning che ha preso tempo prima di valutare un possibile addio. E se Ansaldi è l'unico realmente certo della permanenza, resta un rebus in vista di giugno il futuro di Danilo D'Ambrosio. L'esterno napoletano ha finalmente trovato una costanza di rendimento che mancava da tempo seppur in un ruolo non suo. Il rientro di Gary Medel (che sarà arretrato in difesa a suo discapito) e un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 non agevolano la sua permanenza. L'Inter ha sempre dichiarato di volerlo trattenere, ma un contatto per il suo rinnovo di fatto non c'è ancora stato.



RIVOLUZIONE ESTIVA - L'Inter in estate ha pronta una vera e propria rivoluzione. Un terzino di livello top sarà acquistato sul mercato, ma non è escluso un doppio colpo in entrata. Il nome più caldo e più importante è quello dell'esterno svizzero classe '92 del Wolfsburg, Ricardo Rodriguez. L'Inter ci sta provando anche per gennaio e ha da tempo il si del giocatore. resta da convincere il club tedesco che, però, finora fa muro. Matteo Darmian è stato a lungo un'idea concreta per l'Inter nei primi giorni di gennaio. I numerosi problemi nella rosa del Manchester United hanno però rivalutato la sua posizione all'interno del club allenato da Josè Mourinho che lo ha di fatto tolto dal mercato. Il suo profilo sarà rivalutato a giugno così come quello di Domenico Criscito che a giugno entrerà anche lui nel suo ultimo anno di contratto. Proprio con il Manchester United, infine, l'Inter si troverà a duellare per Nelson Semedo, esterno portoghese del Benfica osservato più volte insieme al compagno Viktor Lindelof. Discorso aperto, infine, anche con Stephan Lichtsteiner, il cui contratto con la Juventus scadrà a fine stagione.