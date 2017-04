Il presente è nero, meglio pensare a un futuro più azzurro. Il primo obiettivo per la panchina dell'Inter è Simeone che, come si legge sul Corriere dello Sport, dall'Atletico Madrid si porterebbe volentieri l'attaccante francese Griezmann.



LISTA DELLA SPESA - La Gazzetta dello Sport elenca i nomi degli obiettivi per rinforzare la squadra sul mercato con due terzini, due difensori centrali, un centrocampista di gamba e d'esperienza, un esterno offensivo (due se partisse Perisic), una seconda punta e un vice Icardi. A centrocampo oltre al sogno Verratti (PSG), sul taccuino del ds Ausilio ci sono quattro big: Fabinho (Monaco), Krychowiak (PSG), Strootman e Nainggolan (Roma). In attacco è noto l'interesse per Schick (Sampdoria): fermo restando che si punta a far crescere Pinamonti, piace anche Petagna (Atalanta).



MERCATO IN USCITA - In partenza, oltre a Jovetic e Ranocchia, ci sono Brozovic e Banega. Senza dimenticare Andreolli, Biabiany e Palacio, tutti in scadenza di contratto. Gabigol sarà ceduto in prestito, da valutare le posizioni di Eder (stufo di fare il panchinaro) e Perisic: il croato piace a Chelsea e Manchester United, ma l'Inter pretende almeno 60 milioni di euro.